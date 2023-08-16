Справиться с обидами и найти компромисс: зачем обращаться к семейному психологу и как это может спасти брак

Семейное благополучие и качество отношений внутри семьи – это одна из самых важных сфер для каждого человека. Проблемы и сложности, которые сами по себе становятся непреодолимыми, возникают во многих семьях.

Причиной конфликта в такие моменты может стать любая мелочь – от немытой посуды до неаккуратно брошенного слова. Иногда помогают разговоры, а иногда люди «проглатывают» обиду, что становится спусковой кнопкой для разрыва отношений.

«Если скандалы начинают мешать семейной идиллии и их не удается разрешить собственными силами, только специалист поможет разобраться в причинах. Семейный психолог научит эффективным стратегиям, чтобы сохранить семью», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Признаки того, что пора навестить доктора, для всех одни: проблемы в общении, потеря доверия, недопонимание, накопленные претензии и отсутствие интимной жизни. По словам специалистов, они приходят в жизнь пары одновременно, независимо от наличия детей.

Влияет на это много факторов, в том числе личное восприятие окружающей действительности. Зачастую взрослый человек вступает в отношения с готовым мировоззрением и перекладывает свои идеалы на партнера. Но партнер тоже имеет свой жизненный опыт, историю и сценарии, которые ему передали родители или значимые взрослые. Поэтому договориться у людей получается редко.

«Семейный психолог поможет преодолеть обиды, найти компромисс в отношениях или пережить измену. Сеансы психотерапии не подразумевают недостаток сил или слабость, а являются здравым взглядом на сложности, с которыми сталкиваются многие семьи. Помощь психолога – важный путь, который приведет к гармонии», – заключила эксперт.

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