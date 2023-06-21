Долой раздражение: разбираемся, как брить ноги летом без боли

С приходом лета многие женщины еще более внимательно относятся к удалению нежелательных волос с тела. Если вы предпочитаете бритву, то знаете, что пользоваться ею придется часто. Буквально каждые пару дней. Это часто приводит к раздражению и вросшим волосам.

Чтобы не было таких проблем и бритье стало комфортным, стоит придерживаться нескольких правил. В первую очередь подготовка кожи к процедуре бритья сможет обезопасить от раздражений и вросших волос.

«Волоски станут мягкими, если предварительно распарить ноги, а пилинг или скраб снизят риск врастания волос. Во время процедуры всегда нужно использовать крем для бритья, а не мыло или гель для душа, из-за которых может возникнуть воспаление», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

Именно специальные средства, предназначенные для бритья, обеспечивают максимальное скольжение и увлажнение. Станок должен быть безопасным, острым и с лезвиями в несколько рядов.

«Также важно сбривать волоски против их роста. Кроме того, как и после бритья, так и каждый день кожу ног необходимо увлажнять и смягчать кремом, в составе которого содержатся масла и растительные экстракты», - заключила эксперт.

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