Сдавать анализы на 100 тысяч и морить себя голодом: врач объяснила, что не нужно делать при акне

Лечение акне – это долгий процесс, требующий как терпения, так и финансовых затрат. Но стоит помнить, что дерматология и косметология не стоят на месте. Протоколы лечения совершенствуются и становятся более комфортными для пациентов.

Раньше считалось нормально направить молодую здоровую девушку сдавать десятки анализов. Чтобы только начать лечение прыщей, нужно было потратиться на обследования.

«Сегодня не нужно сдавать анализы на 100 тысяч рублей. Обычно мы проверяем только на дефицит витаминов и отправляем на консультацию к эндокринологу и гинекологу. А вот к гастроэнтерологу пациентов стали направлять все реже. Но поменять рацион все же стоит», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

Эксперт уточняет, что не нужно морить себя голодом. Однако в период лечения некоторые продукты действительно оказываются под запретом. Например, все сладости, в том числе и полезные, повышают инсулин и провоцируют выработку кожного сала. А это мешает лечению. Кроме того, ни к чему трансжиры, а также молочка.

«Я также хотела бы предостеречь от любого самостоятельного лечения. Врач сам назначит все препараты и распишет схемы. А ваше вмешательство может все испортить и усугубить ситуацию», – заключила эксперт.

Кроме того, при лечении акне противопоказан загар. А потому выходить из дома без солнцезащитного крема недопустимо.

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