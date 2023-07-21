Досчитайте до семи: как отвлечься от стресса и поскорее уснуть

Есть люди, которых разбудит даже самый громкий будильник, а есть те, кто просыпается среди ночи и не может уснуть. Если такое происходит регулярно, то человек начинает переживать. Психологи уверяют, что ничего страшного в этом нет.

Причина точно не в болезни, источником раннего пробуждения становится банальный стресс, избавившись от него, вы будете спать очень крепко. Однако если напряжение затянулось, то есть хороший способ, который поможет заснуть, даже если до пробуждения осталось всего ничего.

«Специалисты по-разному называют эту методику, но сходятся в одном мнении, когда говорят об ее эффективности. Последовательность действий при неожиданном пробуждении максимально проста. Нужно будет только сосредоточиться на подсчете времени», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

Расслабьтесь и выдохните через рот. Затем носом в течение четырех секунд наберите воздух и задержите его, досчитав до семи. Далее начните медленно выдыхать через рот. Последнее действие должно длиться ровно восемь секунд.

«Важно не «срываться» раньше времени, иначе ничего не получится. Повторите эту процедуру еще несколько раз и сон постепенно вернется», – заключил эксперт.

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