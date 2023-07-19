Пройдитесь по комнате, но без телефона: как избавиться от бессонницы из-за ночного пробуждения

Ночное пробуждение и бессонница – довольно распространенные проблемы, с которыми сталкиваются почти все. Во многих случаях причины этого могут быть обусловлены физиологическими или психологическими факторами.

Мысли и заботы могут овладеть нашим разумом в течение дня, и воспринимаются они не так остро, как во время тишины и покоя ночью. Это почти всегда влияет на сон. Так же, как и некоторые привычки, такие как кофе или чтение новостей с экрана телефона. Эти факторы могут сбить биологические ритмы организма, приводя к периодическому пробуждению в течение ночи.

«Если вы проснулись под утро и не можете уснуть, в первую очередь постарайтесь не думать о том, что надо обязательно выспаться. Это лишь усилит тревогу. Сконцентрируйтесь на дыхании, и не стоит браться за телефон. Излучения телефона лишь усилят пробуждение», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

Если сон прервал механический фактор – шум, боль, домашнее животное, то лучше всего выпить стакан воды, вдохнуть четыре раза и перевернуть подушку более прохладной стороной.

Если сон прервался неожиданно и, как вам кажется, без причины – возможно, организм таким образом предотвратил сильное понижение пульса. Сработала система самозащиты от смерти во сне. Пройдитесь по квартире в течение двух минут и снова можно спать.

«Важно помнить, что каждый человек уникален и то, что работает для одного, может не сработать для другого. Поэтому разумно экспериментировать и найти индивидуальные стратегии для поддержания здорового и комфортного сна», – заключил эксперт.

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