Дуршлаг и колготки в сетку: разбираемся, как делать красивые фотографии с помощью подручных средств

Часто для создания фотографий, сравнимых с лучшими работами мировых художников, необходима специальная фототехника. Но все фильтры, линзы, объективы и другая утварь стоит непомерно дорого. А для любительской съемки подойдут самые доступные средства.

Если вы хотите необычно сфотографировать человека, неважно в портретном жанре или в полный рост, используйте различные ткани для создания контраста. Белая тюль хорошо рассеивает свет, а жесткий портьер скроет в тени часть кадра. Главное – правильно поймать центральную световую позицию.

«Также можно «подключить» плотные материалы, чтобы поиграть со светом и тенью. Это может быть дуршлаг, марля, любая решетка и даже колготки-сетка. Направьте ее на солнце, тогда на модели появится красивая узорчатая тень», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» фотограф Светлана Миронова.

Добавить блик-эффект поможет старый компакт-диск, обычно они отсвечивают множеством цветов. Им нужно поймать луч света и направить в угол объектива.

Для съемки мелких деталей на телефон необходимо использовать режим макросъемки. Объектив для этого можно собрать самостоятельно из старого лазера и шпильки для волос. В лазере есть маленькая линза, которую необходимо зафиксировать шпилькой, а уже ее приклеить к телефону. Линза должна лежать ровно над объективом. Такой способ поможет снять самые мелкие предметы.

«Чтобы кадры получались с первых двух дублей и не требовали обработки, необходим навык. Фотографу важно научиться использовать подручные материалы: ткань, огонь, воду, полиэтилен, пластиковый стаканчик и все, что есть под ногами. Тогда фотографии получатся уникальными и необычными», – заключила эксперт.

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