Портится краска, плавится салон: разбираемся, почему летом нельзя оставлять авто без специальной защиты

Не секрет, что машина, оставленная на улице в жаркий день, нагревается. И это чревато серьезными последствиями. Не говоря уже о том, что в салоне будет просто невозможно находиться, пока машина не охладиться или не проветрится.

Жара доставляет неудобство не только водителю и пассажирам. Из-за нее выцветает краска, портятся тканевые чехлы, а чехлы из кожзама и обивка руля могут даже оплавиться, ведь в салоне температура еще выше, чем на улице. Поэтому лучше потратить время и прикрыть лобовое стекло светоотражающим экраном.

«Это защитит салон авто от прямых солнечный лучей, возможно даже сохранит прохладу и как минимум убережет руль от нагревания. Также можно дополнительно распылить специальное защитное средство внутри салона. Особенно если у вас много деталей из винила и кожи», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Кроме того, лучше вообще не оставлять машину под солнцем, а постараться найти тень. Но если такой возможности нет, то хорошим вариантом защиты станет полноценный чехол или же просто накидка для сидений из любого дышащего материала. Кроме того избежать проблем в жару помогает частое мытье автомобиля.

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