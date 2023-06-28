Эффект есть, но этого недостаточно: разбираемся, могут ли популярные патчи заменить крема и сыворотки

Вот уже несколько лет патчи являются одними из самых популярных косметических средств. Пластинки из коллагена, пропитанные питательными веществами, могут стать неплохой альтернативой крему. Но так ли они эффективны и можно ли применять их ежедневно?

Производители заявляют, что действие патчей имеет мгновенный косметический эффект и они действуют намного быстрее, чем другие средства. В основном направлены на уменьшение отечности, а также способны убрать темные круги под глазами и улучшить текстуру кожи.

«Патчи действуют непосредственно на проблемные зоны: под глазами и вокруг рта. Их легко применять, достаточно положить пластинку туда, где требуется уход. Ингредиенты направлены на устранение поверхностных недостатков, например, увлажнение или питание кожи», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Елизавета Беспалова.

Они безвредны и не агрессивны, если у человека нет аллергии на определенные компоненты в составе, и подходят всем типам кожи. Однако действие патчей, в отличие от крема или сыворотки, ограничено временем. В большинстве случаев это косметический эффект, он достигается путем обработки верхних слоев тугора. Омоложение осуществляется за счет добавления мелкого шиммера – блесток, который заполняет поры и делает кожу гладкой.

«Многие используют их как ежедневный уход, однако наилучший результат будет при применении их утром или непосредственно за 10-15 минут до нанесения макияжа. И даже для такого уникального и многофункционального инструмента необходим дополнительный уход», - уточняет эксперт.

Это могут быть тоники, усиливающие проникновение других косметических компонентов, или сыворотки.

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