Помогут подручные средства: усилить звукоизоляцию в квартире проще, чем кажется

Звукоизоляция в квартире – это важный аспект, который влияет на комфортные условия проживания. Создать тихую и спокойную атмосферу в жилом пространстве можно даже из подручных средств, не прибегая к ремонту.

Существует целый ряд предметов интерьера, которые помогут усилить звукоизоляцию в квартире. Например, плотные шторы или жалюзи – один из простейших способов снижения шума извне. Шторы из тяжелых материалов, таких как бархат и плотный шелк, помогают поглощать звук и уменьшают проникновение шума в помещение.

«Книжные полки не только стильно выглядят, но и создают настоящий звукоизоляционный эффект. Так же, как и ковры, которые заметно снижают шум шагов и предотвращают появление эха в помещении, – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дизайнер Сергей Куцерубов.

Мягкие поверхности, такие как диваны, кресла и кушетки с плотной обивкой, могут служить еще одним препятствием для проникновения звука. Также можно присмотреть специальные звукоизоляционные панели, которые используются в готовом интерьере и отлично справляются со своей задачей. Обычно их изготавливают из бархата или алькантары.

Конечно, отделать ими всю квартиру будет дорого и сложно, но самая «тонкая» часть стены вполне может за ними скрыться и не придется слушать соседские разговоры.

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