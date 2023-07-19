Ешьте соленья и пейте кефир: разбираемся, почему свежесть дыхания зависит не только от чистки зубов

Многие люди сталкивались с неприятным запахом изо рта. В определенные моменты несвежее дыхание может принести дискомфорт, однако существуют способы избавиться от этой проблемы.

Чаще всего причиной плохого запаха изо рта является неудовлетворительная гигиена ротовой полости. Ведь химические бактерии начинают размножаться при нечищеных зубах и застрявшей в них пище.

«Также несвежее дыхание появляется из-за сухости во рту, болезней, связанных с пищеварительной системой, или таких заболеваний, как ларингит, заложенность носа, гайморит и других ЛОР-заболеваний», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стоматолог Никита Жабин.

Эксперт отметил, что полоскание рта, жевательная резинка, удаление зубного камня и соскоб языка позволяют избавиться от неприятного запаха. Но плохие привычки или генетические факторы могут вернуть несвежее дыхание. Эффективнее всего борются с этой проблемой пробиотики. Их хорошие бактерии вытесняют вредные вещества, из-за которых появляется неприятный запах.

«Пробиотики присутствуют в кисломолочных продуктах, соленьях и квашенных овощах, а также в напитке комбуча или чайном грибе. Продукты и напитки, богатые ими, необходимо постоянно употреблять, чтобы эффект не был кратковременным», – заключил эксперт.

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