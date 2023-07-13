Будет не до зубов: разбираемся, какого врача нужно обязательно посетить перед зачатием ребенка

В период беременности у женщины меняется гормональный фон и снижается иммунитет. Перед ее планированием стоит посетить стоматолога, чтобы устранить существующие и предотвратить возможные проблемы с зубами.

Полость рта именно в период беременности очень уязвима, так как полезные микроэлементы из костной ткани начинают поступать для строения скелета и зубов ребенка. Если еще и через питание женщина не будет получать достаточное количество кальций и других витаминов, то есть большая вероятность столкнуться с воспалительными и разрушительными процессами в ротовой полости.

«Кроме того, стоит помнить, что и после родов организм будет ослаблен и все внимание будет переключено на ребенка, а не на восстановление и уход женщины. Поэтому о зубах нужно позаботиться либо на этапе подготовки к зачатию, либо в период беременности. Также важно знать, что терпеть зубную боль нельзя», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стоматолог Никита Жабин.

По словам врача, сейчас существуют современные обезболивающие препараты, которые можно применять, когда женщина находится в положении.

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