Это зависимость: разбираемся, почему получение удовольствий может разрушить нашу жизнь

Дофамин – это гормон, который играет важную роль в мотивации и награде. Он создает приятные ощущения и стимулирует удовольствие. Но как и с любым другим стимулом, продолжительное или чрезмерное воздействие дофамина приводит к формированию зависимости.

Зависимость от дофамина может происходить по разным причинам, включая ежедневные привычки. Компьютерные игры, социальные сети и даже еда приводит к желанию получать все больше и больше стимуляции для достижения тех же уровней удовольствия. Человек становится предрасположенным к искажению своих приоритетов и потребностей, а это приводит к проблемам в повседневной жизни, физическому и эмоциональному ухудшению здоровья.

«Существуют естественные и здоровые источники дофамина, такие, как занятие спортом, творческая деятельность и достижение личных целей. Такие занятия способствуют выработке чувства удовлетворения и мотивации, но не вызывают такой же степени зависимости», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Поэтому важно научиться различать и контролировать свое потребление дофамина, избегая чрезмерного и вредного воздействия. Модерация и разнообразие в развлечениях и удовольствиях помогут поддерживать баланс и избегать риска «подсесть» на простые развлечения.

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