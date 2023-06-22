Резкие движения и суетливость: разбираемся, можно ли вычислить лицемера среди своих друзей

Некоторые люди думают о вас одно, а в лицо говорят другое. Точно так же и с поступками. Считаете, что нельзя наверняка понять, лицемер перед вами или нет? На самом деле – можно. Расскажем о способах, по которым вы точно поймете, как к вам относятся окружающие.

Наблюдайте за невербальными сигналами. Мимика лица и тон голоса могут дать представление о том, что в мыслях у тех, кто рядом с вами. Если они улыбаются, общаются с вами с интересом, то, скорее всего, они дружелюбно относятся к вам.

«Но есть люди, которые таким образом маскируют хорошее отношение. Чаще всего это очевидно и не заметить «маску» будет сложно. Если ваш друг или хороший знакомый постоянно перебивает вас и пытается перевести разговор в свое русло, то это знак, что собеседнику попросту не интересны ваши умозаключения», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

В лицо он такого не скажет, но поступки говорят сами за себя. К малознакомым людям такое утверждение не подходит.

Отношение к вам может выражаться даже в движениях человека. Если постоянно спокойный и неторопливый человек ведет себя будто «заведенный», то стоит задуматься. Любые резкие движения либо суета – признак недоверия или еще чего хуже.

«Лучше сразу обсудить этот вопрос с вашим собеседником и расставить все точки над «и». Либо доверьтесь своей интуиции и решите все сами. Чаще всего в таких вопросах она не ошибается», – уточняет эксперт.

Конечно, эти признаки не являются определенными и могут быть истолкованы по-разному. Поэтому важно учитывать все факторы и контекст, чтобы сделать правильные выводы о том, как окружающие относятся к вам.

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