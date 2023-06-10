Фотографии, растения и особый запах: разбираемся, почему одни квартиры кажутся более уютными, чем другие

Некоторые люди ошибочно могут думать, что для создания уюта в квартире потребуется целое состояние. На самом деле это не так, ведь достаточно последовать простым правилам, чтоб в доме стало уютно и комфортно без больших вложений.

В первую очередь нужно приглядеться к освещению, которое также влияет на настроение, как и цвет квартиры. Поэтому стоит отдать предпочтение лампочкам и подсветки, которые позволяют регулировать температуру света.

«Так, вечером свет можно включить теплый и неяркий, а вот днем сделать его ярким и холодным. Во-вторых, уют в доме могут создать растения, которые визуально оживят пространство и помогут очистить воздух», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дизайнер интерьера Сергей Куцерубов.

Также важно уделить внимание запахам. Например, начать использовать дома ароматические палочки, свечи или диффузоры. А еще не помешает добавить личные вещи: развесить по стенам фотографии, установить фоторамки на полках или выделить полку для значимых сувениров.

Ранее, дизайнер Куцерубов рассказал, какие ошибки при создании интерьера совершают почти все.