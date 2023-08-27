Гладить или нет постельное белье? Есть три веских причины никогда этого не делать

Гладить постельное белье — это рутинное занятие, которое многие делают, чтобы придать своей спальне аккуратный и приятный вид. Однако, есть люди, для которых глажка постельного белья не только пустая трата времени, но и возможный вред здоровью.

Первая и, пожалуй, наиболее весомая причина - это потеря уникальных свойств тканей, из которых сделано постельное белье. Большинство простыней и наволочек изготавливаются из натуральных материалов, таких как хлопок или лен. Эти ткани мягки, они хорошо впитывают влагу и пропускают воздух.

«Это очень полезно для кожи. Но гладя постельное белье, мы удаляем микроскопические волокна, которые создают «дышащую» поверхность для отдыха. Таким образом, гладкая постель может привести к повышенному потоотделению и дискомфорту во время сна», –рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

Вторая причина связана с нашим здоровьем. Выглаженное белье может способствовать развитию аллергических реакций у чувствительных людей. Статическое электричество, возникающее при глажке, накапливается в постельных принадлежностях и вызывает раздражение кожи и дыхательных путей.

«Кроме того, больше после глажки превращается в «ловушку» для насекомых, а это еще один путь к аллергии», – уточнила эксперт.

Третья причина касается самого процесса глажки. Он требует много времени и сил. Если семья большая, то и постельного белья много. Лучше проведите эти драгоценные минуты с родными или прогуляйтесь – пользы будет больше.

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