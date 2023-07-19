Проблемы с кишечником или сниженный иммунитет: как воспаления на лице предупреждают нас об опасности

Прыщи и кожные воспаления могут появиться по разным причинам. Часто дело бывает в стрессе и неправильном уходе, иногда виновата диета. Однако расположение акне на лице может подсказать, какой орган нуждается в помощи.

Так, прыщи на лбу могут говорить о проблемах с пищеварением. Человек может страдать запорами или непереносимостью лактозы. Акне на носу свидетельствует о сниженном иммунитете или гипертонии.

«Еще это может быть связано с проблемами с сердцем. А вот заболевания легких, а также недостаточная или неправильная гигиена могут стать причинами возникновения прыщей на щеках. Высыпания на подбородке могут указывать на нарушения с пищеварением или гормональный сбой», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

В любом случае при серьезных проблемах с кожей лица лучше обратиться за консультацией к врачу. Он сможет провести диагностику, поставить точный диагноз и назначить лечение.

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