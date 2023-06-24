Гормоны, красители и парабены: разбираемся, каких компонентов не должно быть в идеальном солнцезащитном креме

Солнцезащитный крем является неотъемлемой частью защиты кожи от вредных ультрафиолетовых лучей. Однако, не менее важно следить за составом этих средств. Обращайте внимание на наличие физических и химических фильтров.

Физические фильтры – оксида цинка, оксида титана – формируют на поверхности кожи защитную пленку, которая отражает солнечные лучи. Они безопасны для здоровья и имеют хорошую совместимость с другими косметическими средствами.

«Химические фильтры – октокрилена, оксибензона и другие – взаимодействуют с кожей, абсорбируя и преобразуя ультрафиолетовое излучение. Также стоит обращать внимание на отсутствие в составе гормональных компонентов, парафинов, парабенов, искусственных красителей и ароматизаторов», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

Лучше предпочтение отдавать натуральным и нежирным кремам, которые хорошо впитываются и не оставляют ощущения липкости на коже.

Правильное использование солнцезащитных кремов с соответствующим составом поможет предотвратить преждевременное старение кожи, солнечные ожоги, а также снизить риск развития рака кожи.

Ранее мы рассказывали, чем может обернуться желание получить красивый загар.