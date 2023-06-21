Готовится за минуты: делимся рецептом эффективного средства, которое вернет кроссовкам первозданный вид

Белая обувь давно и прочно обосновалась в нашем гардеробе. Теперь практически у каждого есть хотя бы одна пара кроссовок такого цвета. Однако ухаживать за ней – еще то «удовольствие». Расскажем, как отмыть кожаную белую обувь в два счета и не испортить ее.

Если финансы позволяют, то можно отдать обувь в химчистку, но этот способ подходит далеко не всем. Чаще всего за такую услугу попросят не меньше 1,5 тыс. рублей. Бюджетный и действительно эффективный вариант доступен вам дома. Нужно лишь совместить несколько ингредиентов.

«Насыпьте в емкость немного порошка, залейте его перекисью водорода и добавьте главную составляющую – уксус. Все это нужно хорошо перемешать и добиться «пенного» эффекта. Если загрязнения не слишком серьезные, то макните салфетку в жидкость и протрите обувь», - рассказывает сотрудница химчистки Мария Лугина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для очистки от глубокой грязи салфетка уже не подойдет. Воспользуйтесь старой щеточкой, либо губкой с жестким ворсом. Аккуратно втирайте пену в кроссовки и увидите результат. Повторив процедуру чистки белой обуви с помощью такого раствора, можно надолго избавиться даже от самого сильного загрязнения.

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