Топчем ногами и мнем вантузом: рассказываем, как отстирать одежду без специальной техники

Стиральная машина считается одной из самых главных помощниц в домашнем быту. Иногда можно оказаться в ситуации, когда придется обойтись без нее, в таком случае существует несколько методов стирки без техники.

Есть такой способ, как стирка вещей ногами. Она подойдет для крупных вещей, постельного белья, пледов и джинсов, но не для деликатных тканей.

«Так, вещи нужно будет замочить в ванной в теплой воде с порошком на 20–30 минут, потом от 5 до 15 минут походить по вещам, периодически переворачивая их. Затем достаточно прополоскать их в прохладной воде», - рассказывает сотрудница химчистки Мария Лугина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ручная стирка подойдет для деликатных тканей. При таком методе важно не перекручивать одежду, чтобы не растянуть ткань. Вещи с пятнами стоит обработать пятновыводителем или хозяйственным мылом, оставить их на 15 минут, потом замочить в теплой воде с порошком на 30 минут.

«Для запущенных случаев и слишком грязных вещей подойдет нестандартный способ - стирка вантузом. Одежду также можно замочить в ванной до получаса, затем чистым вантузом энергично пройтись по вещам», - подсказала эксперт.

Кроме того, можно воспользоваться и классическим методом - использовать стиральную доску, которую можно приобрести в хозяйственном магазине или на онлайн-площадках.

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