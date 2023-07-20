Грязь и повреждения: почему в день педикюра лучше выбрать закрытую обувь даже в жару

Летом большинство женщин выбирает открытую обувь. А потому внимание педикюру уделяют особенное. Если уже через пару дней после процедуры ступни не радуют, не спешите винить своего мастера. Возможно проблема в неправильной обуви.

«После процедуры, кожа на ногах становится особенно чувствительна. Она реагирует на солнце, из-за этого может появиться пигментация. Кроме того, нежная кожа сильнее подвержена различным повреждениям. Даже микротрещины могут привести к воспалению», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер маникюра Юлия Соловьева.

А еще ступни в таком состоянии мгновенно загрязняются. Достаточно пройти в босоножках сотню метров, чтобы пятки вновь потемнели. А если вы ходили так целый день, то к вечеру кожа вновь огрубеет. Поэтому лучше надеть свежие носки и удобную обувь.

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