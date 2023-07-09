Удобная обувь и никакой уборки: разбираемся, как вернуться из отпуска со свежим педикюром

Красивый педикюр также важен, как и ухоженные руки. Чтобы поход к мастеру не был напрасным, а принес только удовольствие и держался до следующей процедуры, необходимо помнить некоторые тонкости.

Увлажнять кожу вокруг ногтя надо каждый день. Так можно избежать травмы кутикулы, а также придать свежий вид пальцам на ногах. Подойдет любой крем, в том числе крем для загара, или против солнечных ожогов.

«Удобная обувь и забота о покрытии гель-лаком в первый день после процедуры — важная задача. В этот период оно очень нежное и любой удар или давление может спровоцировать деформацию. Лучше всего делать педикюр в конце дня перед отдыхом или в день, когда нет множества дел, в том числе и домашних, – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер маникюра Юлия Соловьева.

После носки в течение недели, можно обновлять лаковое покрытие прозрачным слоем. Так цвет сохранится дольше. Также важно стараться не допускать попадания химических веществ на кожу ног и лак.

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