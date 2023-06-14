Грязная вода и мыльная пена: разбираемся, почему на окнах остаются разводы

Мытье окон не самая безопасная и быстрая процедура, она требует определенной сноровки и регулярности. Но даже самые опытные домохозяйки допускают ошибки, которые могут привести к неудовлетворительным результатам.

Одна из главных ошибок – грязная вода. Для того чтобы на окнах не оставалось разводов, необходимо менять воду, как только она стала слегка мутной. Делают так не все, ведь это замедляет рабочий процесс.

«Грубые губки или поврежденные скребки оставляют царапины на поверхности любых окон. Деревянные рамы впоследствии начинают плесневеть или гнить, а пластиковые теряют свой эстетичный внешний вид. Используйте только мягкие ткани», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Зоя Бирченко.

Если не вытирать окна досуха, то разводы и пятна на окнах обеспечены. Необходимо использовать мягкую микрофибровую тряпку для стеклянных поверхностей или сухие салфетки. Стекло не любит мыльную воду, так как такой раствор оставляет налет, помогает завершить процесс полировки – спиртовой раствор.

«Важнее всего в этом процессе соблюдать технику безопасности и обеспечить себе комфорт. Лучшее время мыть окна – пасмурная погода или вечернее время, когда солнце не такое жаркое. Так можно избежать головокружения, излишней потливости и разводов на стеклах», - заключила эксперт.

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