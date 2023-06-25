Хлопок, комбинация и вырезы: выбираем летнее платье, которое останется актуальным не один год

В жаркие летние дни хочется надеть что-то легкое и изящное. Платье — это идеальный вариант. И здесь стоит обратить внимание на красивые и удобные платья из натуральных материалов. В них будет комфортно даже в жару.

В летний гардероб стоит добавить платья из льна, шелка, хлопка и вискозы. Если говорить о фасоне, то в жаркий день можно надеть платье-рубашку, только не нужно выбирать модель без рукавов, так как такое уже не в тренде.

«Эту одежду можно будет легко сочетать с любой обовью и даже стилизовать со свободными брюками. Также в жаркую погоду смело можно выбрать платье А-силуэта, которое позволит телу дышать», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Александра Симачева.

Элегантно и притягательно можно выглядеть и при тридцатиградусной жаре, если надеть платье-комбинацию. В повседневной жизни ее можно сочетать с сандалиями на плоской подошве, а для вечерних выходов подойдут босоножки на тонких ремешках, а также к образу можно добавить пиджак, кардиган или джинсовую куртку. Идеально для пляжного отдыха подойдут ажурно-связанные платья в связке с открытыми босоножками и сумкой-шоппер из текстиля.

«Женственности и притягательности в летнем сезоне добавят платья с вырезами на боках, спине и в зоне декольте. Но здесь важно соблюдать баланс и учитывать уместность наряда. В гардероб в знойный сезон идеально также впишутся и платья на запах», - уточнила эксперт.

Днем их сочетать можно с сандалиями и сумкой среднего размера, а вечером - босоножки на платформе и сумка-клатч.

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