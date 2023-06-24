Желтые пятна и нижнее белье: разбираем, какие стильные ошибки летом совершают почти все

Летом как никогда хочется выделяться и носить стильные наряды. Однако даже самый удачный образ легко испортить небольшими мелочами. Расспросили стилиста, как не попасть впросак и отлично выглядеть даже в жару.

Например, избыточно будет смотреться обилие яркой и разноцветной одежды. Это всегда рассеивает внимание. Здесь лучше остановиться на двух цветах, например сочетать пастельные оттенки с яркими.

«Для городских прогулок не стоит выбирать короткие и узкие шорты. Это может выглядеть вульгарно. Предпочтение лучше отдать свободным и длинным вариантам. В целом, плохо будет смотреться если одновременно надеть несколько откровенных вещей, - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Александра Симачева.

Также испортить летний образ может плохой декор на одежде. В частности, пайетки, стразы, бусины и пластиковые пуговицы могут дешево смотреться, также безвкусно выглядят некоторые футболки с надписями.

«Пожелтевшую белую или светлую одежду тоже не стоит надевать. Эти пятна хорошо видны, если не удалось их вывести, то лучше купить новую вещь», - отмечает эксперт.

Общее впечатление может испортить и выглядывающее из-под одежды нижнее белье. Кроме того, летом не стоит дополнять свой образ черной сумкой, в теплое время года лучше ходить со светлыми аксессуарами. Выглядеть безвкусно будут и солнцезащитные очки на голове. Когда в них нет необходимости, то их лучше положить в чехол или сумку.

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