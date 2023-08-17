Хороший завтрак – хорошая тренировка: как правильно питаться, если предстоит физнагрузка

Завтрак перед утренней тренировкой играет ключевую роль в подготовке организма к физической активности. Правильный выбор продуктов позволяет получить оптимальное сочетание углеводов, белков и жиров, что способствует эффективному функционированию мышц и мозга.

Одним из наиболее идеальных продуктов для завтрака перед утренней пробежкой является овсянка. Это источник сложных углеводов, которые обеспечивают долгосрочную энергию, клетчатку, способствующую нормализации работы желудочно-кишечного тракта и предотвращающую чувство голода.

«Бананы – еще один отличный выбор для завтрака. Они содержат природные сахара, которые быстро усваиваются и обеспечивают бегуна энергией. А еще богаты калием, что помогает предотвратить мышечные судороги», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» фитнес-тренер Руслан Акимов.

Ягоды – прекрасный источник антиоксидантов, которые помогают снизить воспаление в организме и повысить выносливость. Голубику, малину и чернику можно употреблять как самостоятельное блюдо или добавлять их в овсянку и йогурт.

Миндальное или арахисовое масло – это отличный источник здоровых жиров, которые помогают улучшить усвоение питательных веществ и снизить воспаление в организме. Ложка такого масла может быть добавлена в овсянку или тост, чтобы придать дополнительный вкус.

«Яйца являются отличным источником белка, как и греческий йогурт, но стоит прислушаться к организму и понять, готов ли ваш организм усвоить его во время тренировки», – уточнил эксперт.

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