Хвастается и вечно недоволен: как понять, что перед вами не богач, а притворщик

Не секрет, что далеко не все готовы быть собой. Кому-то проще пускать пыль в глаза и строить из себя того, кем он не является. Например, богатого и успешного человека. Однако раскусить такого обманщика не так сложно.

Причины, по которым человек может выдавать себя за богача, бывают разные. Если дело в неуверенности и комплексах, – это одно. Но возможно, что человек ищет выгоду и способен на обман, а с таким лучше держать ухо востро.

«Первый признак – это хвастовство. Если ваш новый знакомый то и дело акцентирует внимание на том, как много денег он тратить на одежду или развлечения, рассказывает с какими знаменитостями он знаком, в каких шикарных ресторанах и клубах он бывает, то скорее всего эти разговоры – плод его фантазии», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Эксперт уточняет, что насторожить также должны постоянные разговоры о деньгах и заработке в принципе. Богатые люди о деньгах совсем не говорят, а бизнес и дела обсуждают на работе, но никак не в дружеской компании. А еще они умеют радоваться жизни, а те, кто лишь выдают себя за богачей, скорее всего будут вечно всем недовольны.

Если говорить о внешних признаках, то скорее всего можно будет заметить приверженность популярным брендам и «логоманию». К тому же в соцсетях такого человека вы наверняка увидите множество фото в соответствующих нарядах и шикарных интерьерах. В то время как по-настоящему состоятельные люди предпочтут скорее «тихую роскошь».

«Еще один звоночек – презрение к небогатым людям. Если вы слышите оскорбление в сторону тех, кто не может себе позволить определенный уровень жизни, то придется сделать неутешительный вывод», – заключила эксперт.

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