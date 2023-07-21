Расставьте приоритеты и не зацикливайтесь на деньгах: что больше всего мешает нам в достижении цели

Неправильная стратегия поведения часто мешает достижению целей. Причем зачастую дело не в фатальных ошибках, а повседневных привычках. А значит, чтобы добиться успеха в жизни, стоит просто отказаться от некоторых из них.

И первая такая помеха — привычка концентрироваться сразу на нескольких делах одновременно. Это не только утомляет, но и мешает выполнить все качественно. Поэтому стоит научиться сосредотачиваться на одних приоритетах и отказываться от других. Необходимо остановиться именно на самых желанных целях в жизни и не бояться отказываться от других.

«Важно знать, что цель — спланированное решение и конечный результат, который подкреплен мотивацией. Желание — это простое хотение и небольшой импульс, который может побудить к действию. Их лучше не путать», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Например, стать стройным и быть в хорошей физической форме - цель, а желание может помешать добиться этого, если человек хотел питаться нездоровой пищей. Однако оба этих стремления могут совпадать и не вступать в конфликт с друг другом.

«Кроме того, не нужно путать успех с его атрибутами, в частности с деньгами. Мотивация должна быть больше, чем покупка большого дома или дорогой машины. Она должна быть за пределами богатства», - заключила эксперт.

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