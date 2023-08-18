И чище, и умнее, и веселее: как сделать мытье полов более приятным занятием

Чистые полы в квартире – залог здоровья, ведь на них в течение суток оседает пыль и скапливаются бактерии. Да, мыть полы – задача не всегда веселая, но она вполне может стать интересным процессом, если добавить в него немного изюминки.

Перед тем как начать, убедитесь, что «главный герой» свободен от мебели и других предметов. Уберите все ковры и коврики, носки, мелкий мусор. Вместо обычных моющих средств можно приготовить свой оригинальный очиститель для пола.

«Например, смешать 1 стакан воды, 1/4 стакана уксуса и несколько капель эфирного масла, лимона или апельсина. Эта смесь поможет удалить грязь и придать свежий аромат. Налейте приготовленный очиститель на пол и равномерно распределите его с помощью швабры или тряпки. Начните мыть пол, двигаясь от дальнего угла комнаты к выходу», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Поскольку мытье пола часто считается скучным делом, попробуйте поставить фоном музыку или подкаст, тогда процесс станет еще и полезным. Или нарисуйте что-то на полу мелками перед началом уборки и смотрите, как ваша рисунок исчезает по мере мытья пола. Это может быть весело и заставит вас улыбнуться.

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