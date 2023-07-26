Клининг-эксперт Бельчак рассказала, как эффективно сократить время уборки

В современном ритме жизни сложно уделить время всему, что нравится, иногда даже любимые хобби приходится откладывать в пользу каких-то домашних дел. Аналитики при этом утверждают, что большую часть свободного времени женщины тратят на уборку.

При этом многие предметы мыть вовсе не обязательно так часто, как это принято делать. Например, плита, духовка, чугунные сковороды не нуждаются в ежедневной или даже в еженедельной чистке. Стоит проводить такие процедуры по мере загрязнения или раз в 1,5-2 месяца снимать «налипший» жир.

«Также стоит оставить в покое деревянную мебель или мебель из фанеры. Помимо того что она имеет свойство вздуваться от влаги, моющие средства могут повредить защитный слой. А это уже приводит к разрушению материала», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Не требуют внимания и шторы, даже те, которые собирают внизу пыль, – их рекомендуют стирать не чаще, чем раз в год. И в целом домашний текстиль не стоит часто подвергать обработке, так же как и джинсы, он имеет свойство выцветать, истончаться и менять форму.

Натирать до блеска ванну и раковину, особенно с использованием различных химикатов, – плохая привычка, эмаль спасибо за это не скажет.

«Чистить лоток стиральной машинки, который предназначен для порошка и кондиционера не нужно после каждой стирки, только если есть серьезные загрязнения», – уточнила эксперт.

Отказавшись от многих привычек в уборке, можно сэкономить достаточно времени на отдых или любимые занятия.

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