Уходит не жир, а вода: как правильно бороться с лишним весом в летний период

Когда наш организм подвергается воздействию высоких температур, чтобы охладиться, он выделяет конденсат – пот. Устойчивое мнение диетологов нулевых годов говорит о том, что вместе с потом выходит и жир, но это не совсем так.

Да, в жару организм тратит дополнительные ресурсы на поддержание оптимальной температуры тела. Но затрата калорий в сравнении с физическими упражнениями очень мала, поэтому высокие температуры никак не могут повлиять на потерю веса. Даже в сауне или бане.

«Чтобы добиться значимой потери веса, необходимо соблюдать режим здорового питания и умеренную физическую активность. Жара сама по себе не способна стимулировать активную затрату калорий, ведь жир, вопреки мнению маркетологов, не «топится» и не «горит»», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

В том числе в бане – потеря в килограммах будет в основном водой, которую организм восстановит после утраты. Физическая активность, особенно при идеальной комнатной температуре, будет более благоприятной для потери веса.

«Относительно постоянного похудения от жары можно говорить, только если человек долгое время находится в условиях жары и при этом соблюдает сбалансированный режим питания, а также активно двигается», – заключила эксперт.

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