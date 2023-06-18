И вкусно и полезно: разбираемся, какие продукты совсем не так вредны, как принято думать

Правильное или здоровое питание часто основывается на устаревших принципах. В прошлых десятилетиях многие вкусности попали под запрет. И очень зря, в большинстве случаев они не навредят ни здоровью, ни фигуре.

Так, неправомерно в список «запрещенных» продуктов попало мороженое. Хорошего качества, произведенное на натуральных ингредиентах, оно способно расслабить ЖКТ и снять напряжение по средствам выработке серотонина, что также помогает уснуть.

«Конечно, если имеется непереносимость лактозы или другие заболевания, при которых молочные продукты противопоказаны, десерт не станет для вас разрешенным продуктом. Ну и здоровому человеку не стоит съедать больше порции в день», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

Такая же судьба настигла картофель: диетологи 2000-х решили вычеркнуть его из рекомендованного списка продуктов. Однако это целый «сундук» с витаминами, минералами, ко всему прочему очень низкокалорийный.

«Калий, магний, фосфор, витамин С и не только ждут вас в приготовленном молодом картофеле. Конечно, если говорить о жаренном на масле овоще, эффект становится уже не таким приемлемым, а вот картошка в мундире или пюре отличный выбор для правильного питания», - акцентирует эксперт.

Зря стали боятся и сливочного масла, ведь качественный продукт приносит организму необходимые жиры и делает вкус других блюд насыщеннее. Главное следить за его количеством. Тогда ваш организм скажет «спасибо», а кожа, порадуют гладкостью.

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