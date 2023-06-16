Почки не выдержат: разбираемся, чем может быть опасен один популярный и полезный продукт

Красная фасоль – это ценный и в то же время опасный продукт. Там содержится много клетчатки, белка, витаминов и минералов, но употреблять ее стоит не всем. Перечислим несколько категорий людей, которым лучше отказаться от красной фасоли.

В данном продукте содержится большое количество фитатов и оксалатов, которые могут навредить почкам. Больше всего рискуют те люди, у которых ранее уже диагностировали болезнь почек.

«От употребления фасоли у некоторых появляется дискомфорт в желудке и кишечнике. Людям с проблемами желудка и кишечника рекомендуется ограничивать потребление фасоли», - рассказывает корреспонденту интернет-издания врач-диетолог Евгения Пегова.

К тому же у нее отмечается высокий уровень кислотности, а значит, фасоль способна усугубить симптомы гастрита. А если у вас есть аллергия на бобовые, такие как горох, то вы можете также испытывать аллергическую реакцию на красную фасоль. При употреблении некоторых лекарств лучше тоже отказаться от фасоли.

«Она плохо взаимодействует с антидепрессантами и противоопухолевыми средствами», - заключил эксперт.

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