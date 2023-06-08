«Идеальные показатели не важны»: выясняем, должны ли родители выбирать внеучебные занятия ребенка

Родители играют важную роль в жизни ребенка. В том числе помогают ему выявить и развить его таланты. А потому родители или опекуны должны следить за тем, чтобы ребенок имел возможность исследовать свои способности и найти свое место в мире.

Талант может проявляться в разных областях: быстром усвоении информации, математических способностях, творчестве и даже умении общаться с людьми. Родители должны быть открытыми и готовыми поддерживать ребенка в любой зоне его интересов.

«Одна из первых вещей, на которую стоит обратить внимание, – это увлеченность. Будет не лишним через игру или чтение книг выбрать направление развития, желательно не одно, которое бы заинтересовало ребенка. А если ребенок уже выбрал занятие – поддержите его, несмотря на возможное отсутствие идеальных показателей», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Проявление таланта можно обнаружить и в повседневной жизни. Родители могут заметить, что их ребенок любит рисовать, читать, кодировать или проводить время с животными. Такие занятия могут превратиться в будущую профессию или даже призвание.

«Ребенок нуждается в постоянной поддержке и понимании со стороны родителей. Это поможет ему стать уверенным в своей области, получить высокую квалификацию в будущем. В конце концов, родители должны помнить, что развитие таланта ребенка – это не забег, а процесс, который требует времени, терпения и инвестирования», – заключила эксперт.

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