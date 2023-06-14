Инфаркт или инсульт: разбираемся, чем могут обернуться проблемы с эрекцией у мужчин

Проблемы с эрекцией — один из главных страхов для многих мужчин. Но эректильная дисфункция может не только обернуться проблемами с партнершей. Часто именно такая деликатная проблема предупреждает о более серьезных недугах.

Дело в том, что причиной сложностей с эрекцией часто бывают проблемы с сосудами. А это уже может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Для мужчин старше 40 лет серьезно повышается риск инфаркта и инсульта.

«Основная причина повреждения сосудов - затяжной стресс. Он плохо сказывается на всем организме и приводит к самым неприятным последствиям. Кроме того, фактором развития заболевания может быть лишний вес и вредные привычки. Высокие показатели сахара и холестерина и проблемы со сном», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Врач советует обязательно побывать у кардиолога и проверить сердце, а также сосуды. Сдать анализы на холестерин и сахар. Если врач назначит препараты, например от повышенного давления, то их обязательно нужно принимать. Многие мужчины бояться, что они усугубят его интимную проблему. Но это не так.

«Очень важно привести давление в норму и снизить холестерин. Старайтесь правильно питаться и меньше подвергаться стрессу», - заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали, как тонометр может спасти жизнь пожилым людям.