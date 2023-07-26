Инструкция, сухая кисть и никакой химии: разбираемся, как почистить тостер и не испортить его

В быту появилось множество удобных приборов, к которым мы давно привыкли, но все никак не можем научиться за ними ухаживать. Всеми любимый тостер – тому пример. Он очень выручает хозяек по утрам, но о его чистке многие забывают. И именно поэтому тостеры часто ломаются.

Важно поддерживать прибор в чистоте как внутри, так и снаружи. Правда, уход за тостером – дело достаточно тонкое. Будьте аккуратны во время процедуры. В противном случае тостер уже никогда не станет прежним, появятся неприятные запахи, шумы или он попросту не включится.

«Извлеките поддон для крошек, который находится внизу тостера и избавьтесь от мусора внутри него. Это важно делать регулярно, чтобы избежать накопления крошек. Со временем они превращаются в неприятную субстанцию. Поддон нужно промыть и высушить», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Сам тостер переверните и потрясите над мусорным контейнером, чтобы последние крошки выпали из прибора. Если внутренняя часть тостера сильно загрязнена или есть остатки пищи, можно использовать сухую кисть или щетку для удаления грязи. Старайтесь не использовать ароматизированные средства, лучше – водой, с небольшим добавлением уксуса.

Снаружи очистите тостер с помощью мягкой тряпки или губки, смоченной в теплой воде с мягким моющим средством. Главное, чтобы оно не попало внутрь прибора, иначе испортятся нагревательные элементы.

«К тому же не забывайте, что у каждого бытового прибора есть своя инструкция. Перед чисткой следует заглянуть и туда, чтобы наверняка убедиться в правильности ваших дальнейших действий», – заключила эксперт.

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