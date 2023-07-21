Клининг-эксперт Бельчак рассказала, как можно сделать царапины на окнах незаметными

На каждом стекле рано или поздно могут появиться трещины. Если они не глубокие и совсем небольшие, тогда их можно легко спрятать. Существует два способа убрать повреждения, используя зубную пасту и прозрачный лак для ногтей.

«Первый способ подойдет, если повреждения очень незначительные или сильно поверхностные. Возьмите небольшое количество обычной зубной пасты, предпочтительно белого цвета, и нанесите ее на всю поверхность трещины», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Затем аккуратно распределите пасту вдоль трещины с помощью мягкой тряпочки или ватной палочки. Оставьте пасту на несколько минут, чтобы она высохла, а вскоре смойте пасту теплой водой и протрите поверхность стекла мягкой тряпкой.

Если на стекле царапины, то можно использовать пасту, как полироль. В этом случае лучше взять отбеливающую и, нанеся ее на влажную тряпку, круговым движением затереть поврежденный участок.

«Второй способ подойдет для глубоких трещин и сколов. Их лучше закрывать лаком для ногтей, только он должен быть без блесток или других добавок. Нанесите лак на трещину, позвольте ему высохнуть полностью, что обычно занимает несколько часов. Затем смойте излишки лака с поверхности стекла с помощью специальной жидкости», – заключила эксперт.

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