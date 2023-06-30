Искупайтесь на закрытом пляже и устройте СПА: как отдохнуть шикарно и бюджетно одновременно

Превратить бюджетный отпуск в роскошный и без особых затрат вполне возможно. Для этого нужно знать лайфхаки, которые создадут необходимую атмосферу. Расспросили опытных путешественников, как они балуют себя.

Атмосферу роскоши в обычный отпуск может привнести посещение бара в модном и дорогом отеле, в которых бывают акции на коктейли в определенные часы, что сделает приход в заведение еще более привлекательным.

«Также можно приобрести дневной абонемент в спа-отель с закрытым пляжем. Такое чаще всего не рекламируются, но всегда можно уточнить по телефону или на ресепшене об услуге. Но если это не по карману, то с собой в отпуск можно взять скраб, пену и бомбочки для ванн, чтобы устроить спа в собственном номере», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» путешественница Анна Кулакова.

Также недорого, но со вкусом отдохнуть получится если поехать в отпуск в конце сезона или выбрать уютное место с хорошим сервисом, но не на первой береговой линии. Также стоит присмотреться к маленьким независимым бутик-отелям, у которых цены за номер могут быть существенно ниже, чем у крупных сетей.

«Кроме того, сэкономить в отпуске помогут баллы и бонусные программы банков. Иногда по их предложениям можно выгодно купить билет или совершать покупки с хорошим кэшбеком. Так на сэкономленные деньги можно будет посетить ресторан с хорошей кухней», - уточняет путешественник Максим Белковский.

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