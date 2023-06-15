Испортит вкус и подорвет здоровье: разбираемся, почему чайник важно вовремя очищать от накипи

Воду для чая обычно набирают из общего водопровода. Она содержит минеральные соли и другие примеси, которые при закипании откладываются на стенках чайника, образуя накипь. Если ее не удалять, качество воды испортится, а техника выйдет из строя раньше времени.

Клининг-эксперт Алла Бельчак отмечает, что накипь в чайнике нужно удалять по нескольким причинам. Одна из них – это вкус воды: накипь превратит даже самый дорогой и ароматный чай в непонятную субстанцию. Чайник с накипью закипает гораздо дольше, а его элементы работают на износ и в лучшем случае просто выйдут из строя.

«Но важнее всего то, что накипь наносит вред здоровью. Она содержит бактерии и другие микроорганизмы, которые могут повлиять на здоровье зубов и ЖКТ. Накипь – это совокупность тяжелых металлов, которыми полна водопроводная вода, например свинец. Большое количество такого элемента здоровья точно не прибавит», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Валерия Румянцева.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется регулярно чистить чайник от накипи с помощью специальных средств или народных методов. Отлично справляется смесь уксуса или лимонной кислоты.

«Также стоит попробовать кипячение газировки с большим содержанием сахара. Сода тоже позволит снять толстый слой накипи, но придется использовать ее вручную», – уточнила Алла Бельчак.

Следить за качеством воды, которую вы используете, просто необходимо. С этим поможет справиться фильтр для воды на смеситель или покупка очищенной воды в магазине.

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