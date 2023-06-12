Тошнота и несварение: эксперт объяснила, почему в жару стоит есть мясо осторожно

В жару мы не так чувствительны к голоду и обычно меньше едим. Это правильно, ведь организму действительно сложно переваривать большое количество пищи. Особенно если речь идет о жирном мясе. Это нагрузка для желудка и печени.

Пользу мяса отрицать сложно. Оно богато белком, аминокислотами и железом. Но в то же время эта тяжелая пища. Именно поэтому в жару лучше отказаться от некоторых видов мяса, а также исключить некоторые способы его приготовления.

«Жаренное мяса не полезно в принципе. А в жару наш организм и без того испытывает стресс. Нагружать пищеварительную систему не стоит. Это может обернуться болью в животе и тошнотой. Впрок жаренное мясо точно не пойдет», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» диетолог Евгения Пегова.

Летом лучше употреблять запечное или вареное мясо. Также лучше отказаться от свинины и баранины, гуся и утки. Лучше выбирать более диетическое мясо: курицу, индейку, телятину и говядину. Но перед приготовлением все равно стоит срезать кожицу и жир.

«Сочетайте нежирное мясо с правильным гарниром: свежими овощами и цельнозерновыми крупами, не добавляйте к мясу майонез, кетчуп и другие покупные соусы. За раз не стоит съедать больше 250 гр мяса», - заключила эксперт.

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