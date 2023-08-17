Источник полезных веществ: как использовать варенье в саду и огороде

Старое варенье, которое уже не пригодно для употребления в пищу, успешно примет на себя роль удобрения для огорода и сада. Это отличный способ не только избавиться от старых продуктов, но и обогатить почву необходимыми питательными веществами.

Опытные дачники используют его в качестве удобрения при посадке растений. В этом случае небольшое количество бывшей сладости добавляется в каждую ямку, где будет размещен росток или семя. Варенье содержит сахар, который является отличным источником дрожжей, а также микроэлементы, необходимые для роста и развития. Дальнейший полив растений раствором воды и варенья, позволит дать нужные питательные вещества.

«Профессионалы в огородном деле используют забродившее варенье при создании компоста. Обычно уже непригодную в пищу субстанцию добавляют в компостную кучу, где оно будет разлагаться, и обогащать материал питательными веществами. Конечный продукт можно использовать для подкормки растений в огороде или саду», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Петр Тимченко.

Стоит помнить о некоторых моментах при использовании старого варенья в качестве удобрения. Прежде всего, выбирать то, что не содержит консервантов или искусственных добавок. В бой должно идти только натуральное варенье и в умеренных количествах, чтобы не вызвать перегноение почвы.

Ранее мы рассказывали, что посадить на даче в последний летний месяц.