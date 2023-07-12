Истонченные волосы и облысение: какие прически могут стать настоящей проблемой для головы

На структуру и качество волоса влияют не только внешние факторы, но и то, какую прическу мы привыкли носить. Некоторые способы убирать волосы являются травматичными и делают волосы тонкими и безжизненными.

Например, любимый многими такой удобный и красивый конский хвост оказался одним из главных врагов красивой прически. Это объясняется тем, что собранные таким образом волосинки не получают значительной части питательных элементов. Это приводит к их истончению, а также может спровоцировать сухость и раздражение кожи головы.

«Еще больше вреда наносит тугой пучок. Он переламывает волоски и создает эффект «пушка». Также он провоцирует сечение кончиков, так как очень сильно натягиваются корни волос и они перестают увлажняться. Как и конский хвост, такая прическа нарушает кровообращение кожи головы и становится причиной выпадения волос», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» парикмахер Марина Лапина.

Нарушает структуру и любимый всеми небрежный пучок. Он путает и переламывает волосы напополам, а также пережимает их. Это приводит к алопеции и атрофии волосяных фолликулов.

Не менее важно и то, с помощью чего вы крепите хвост, специалисты советуют использовать мягкие ленты-зажимы или барханные резинки.

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