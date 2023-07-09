Не платите, а требуйте возмещения ущерба: что делать, если в салоне красоты вам испортили волосы

Каждая девушка после похода в салон красоты ожидает волшебного преображения. Тем обиднее столкнуться с некачественной услугой. В таких случаях стоит отстаивать свои права и добиваться компенсации.

Клиент имеет право потребовать возместить убытки в полном объеме, если ему в салоне красоты оказали некачественную услугу. В частности, можно отказаться от оплаты услуг парикмахера, который испортил стрижку. В таком случае можно не только не оплачивать счет, а даже требовать компенсацию морального вреда. Для этого соответствующее заявление необходимо будет написать на имя директора парикмахерской.

«Также оказанные дополнительные услуги, которые не были обговорены заранее и сделаны без согласия клиента, можно не оплачивать. Салон красоты обязан выставить счет, где будут прописаны все сделанные услуги и их стоимость. За то, что не было заказано, можно не платить», рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» парикмахер Марина Лапина.

Если мирно договориться не получилось, то необходимо написать заявление на имя директора, а заведение может подать в суд, но с юридической точки зрения клиент будет прав. Кроме того, не платить и потребовать возмещения морального ущерба можно за сожженные волосы в процессе химической завивки.

«Это некомпетентность парикмахера, который не проконсультировал об особенностях волос клиента и взял в работу девушку с проблемными волосами», – заключила эксперт.

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