Истончится и будет вонять: почему стирать постельное белье нужно совсем не так, как вы думали

Правильная эксплуатация постельного белья сохранит его внешний вид и высокое качество. Частая стирка, неправильная сушка, отсутствие должного ухода – все это сокращает срок использования, зачастую, дорогого белья в несколько раз.

Для того, чтобы избежать потери цвета и мягкости следует использовать правильные кондиционеры во время стирки. Желательно, чтобы средства были без сильных химических компонентов.

«Также важно правильно укладывать белье в барабан стиральной машинки. Оно не должно быть скрученное и не должно помещаться вместе с полотенцами или другой грубой тканью. Барабан лучше не перегружать, так постельное белье просто не выстирается, а через какое-то время начнет источать неприятный запах», – рассказывает сотрудница химчистки Мария Лугина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Стоит также использовать наматрасник, он впитывает влагу и не позволяет ткани преждевременно пачкаться, бережет ее от пылевых клещей.

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