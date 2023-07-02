Не в машинку, а в морозилку: разбираемся, какие ошибки при стирке джинсовой одежды совершают почти все

После покупки новой одежды многие сразу же отправляют ее в стиральную машину, а также стирают вещи после каждой носки. Однако со стиркой джинсовой одежды все не так однозначно. Нужно помнить об особенностях ухода.

Дело в том, что джинсы теряют цвет после каждой стирки. Их не стоит стирать хотя бы пару недель после покупки. Также стирать джинсовую одежду стоит после того, как она была надета 30–50 раз. Чтобы джинсы не так быстро потускнели, их лучше всего стирать наизнанку в холодной воде на низких температурах.

«Используйте небольшое количество мягкого моющего средства. А также стирайте джинсы отдельно от других вещей. К тому же их лучше сушить на улице, а не в барабане стиральной машины», - рассказывает сотрудница химчистки Мария Лугина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Частота стирки джинсовой одежды, конечно же, зависит от личных предпочтений, но если есть желание недолгое время сохранить их цвет, то джинсу можно освежить не только с помощью стиральной машины.

«Также их можно поместить в морозилку или повесить на солнце, чтобы убить бактерии. Кроме того, удалять грязные пятна можно влажной губкой. А отпариватель поможет вернуть джинсам форму и избавиться от неприятного запаха», - уточнила эксперт.

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