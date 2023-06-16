Заливайте кипятком и травите: разбираемся, как проще всего уничтожить сорняки на дачном участке

Без сорняков не обойтись, даже если вы проводите на участке много времени и ухаживаете за ним. Они достаточно упрямы и очень быстро распространяются по всему огороду. Расскажем несколько способов борьбы с сорняками.



Самый простой метод - это ручное удаление сорняков. Используйте лопату или другой инструмент, чтобы вытащить корень сорняка из земли. Старайтесь не запускать это дело, ведь гораздо эффективнее будет удалить сорняки при первых признаках их появления.

«Покрытие земли черной пленкой, газонной травой или другими материалами почти наверняка предотвратит дальнейший рост сорняков. Кроме того, этот способ ухода за грядками позволит сохранить влагу в почве и улучшить ее качество», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Петр Тимченко.

Некоторые дачники предпочитают обходиться лишь гербицидами, которые не церемонятся с сорняками. Однако могут повредить растения и оказать не самое лучшее влияние на окружающую среду. Поэтому их следует использовать осторожно и только при необходимости.

В качестве альтернативы садоводы рекомендуют поливку кипятком. Лейте его прямо на сорняк, он точно погибнет, но не факт, что не пустит новые корни. Метод рабочий, но кратковременный.

«Главный совет - регулярно полоть участок, не давать сорнякам расти и распространяться. Применять можно любой метод, главное, не запускать свой огород», - заключил эксперт.

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