Избежать хандры и депрессии: разбираемся, как встретить осень с удовольствием и позитивом

Совсем скоро уже наступит осень, на замену солнечным и теплым дням придут дожди и холодный ветер. Чтобы не впасть в хандру от такой погоды, важно уже сейчас знать, как провести следующие три месяца с удовольствием и позитивом.

В любое время года можно получить позитивные эмоции, самое главное – внутренний настрой, но иногда нужна подзарядка, особенно осенью. Так, добавить красок в серые осенние дни поможет яркая одежда или декор в квартире. Например, с помощью подушек, картин или пледов можно создать теплую и уютную атмосферу в доме.

«Также осенью не стоит сидеть дома, если погода не позволяет выйти на улицу, то можно сходить на концерт, выставку, мастер-класс, спектакль и другие мероприятия. Это поможет поднять настроение и зарядиться энергией. Также раз в неделю или чаще можно баловать себя и близких вкусными блюдами, которые можно приготовить как самим, так и посетить концептуальное кафе, в котором еще ни разу не были», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

По словам эксперта, осень – отличная пора для того, чтобы начать изучать иностранные языки, обучиться шитью или игре на барабанах. Также поднять настроение способны и физические нагрузки.

«Пробежка, плавание или танцы заставят организм выделить гормон радости. Ну а если за окном идет проливной дождь, то это отличная возможность укутаться в плед и погрузиться в интересную книгу или включить любимый фильм», – заключила психолог.

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