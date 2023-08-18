Замкнутый круг переживаний и стресса: разбираемся, почему не стоит зацикливаться на одних и тех же мыслях

Руминация – это процесс непрерывного размышления о проблеме, ситуации или событии, которое произошло в прошлом или может произойти в будущем. Раздумье о негативных событиях, часто сопровождающееся переживаниями и эмоциональным стрессом.

Такая привычка поддерживает и усиливает негативные эмоции, а также плохое самочувствие. Постоянное пережевывание проблемы не позволяет разрешить ее или найти конструктивные решения. Вместо этого человек попадает в замкнутый круг бесконечного переживания и не может двигаться вперед.

«Руминация может стать причиной тревожности, депрессии, сниженной самооценки и повышенного уровня стресса. Физические проявления включают в себя проблемы со сном, аппетитом, а также болезненные физиологические симптомы, такие как головная боль или общая усталость», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Чтобы разорвать цикл, осознайте, что находитесь в процессе бесконечного размышления. Признайте, что пережевывание проблемы не поможет вам найти решение. Отвлекитесь от негативных мыслей с помощью активных действий, таких как занятия спортом, чтение, прогулка или разговор с другом. Занимайтесь чем-то, что доставляет вам удовольствие и позволяет отвлечься от проблемы.

Вместо бесконечного размышления попробуйте найти практические шаги для решения ситуации, в которую попали. Разработайте план действий, определите, какие шаги нужно предпринять, и сделайте их.

«Если самостоятельно справиться не получается, а руминация превращается в хроническую, необходимо обратиться к психологу или психиатру. Они смогут предложить вам индивидуальное лечение», – уточнила эксперт.

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