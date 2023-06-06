«Избежать переувлажнения и гниения корней»: агроном рассказал, как вырастить здоровую и крепкую рассаду

Хорошая рассада — это ключ к прекрасному урожаю. Чтобы получить здоровую и крепкую рассаду, необходимо уделить внимание сразу нескольким важным аспектам. Попросили эксперта поделиться секретами, которые точно пригодятся дачникам.

Для выращивания рассады следует использовать правильный субстрат. Лучше всего выбирать те, которые содержат органические материалы. Идеально подойдет питательная почва, перегной, торф и кокосовое волокно.

«Поливайте рассаду умеренно, чтобы избежать переувлажнения и гниения корней. Рекомендуется это делать только тогда, когда верхний слой субстрата уже немного просох. В зависимости от вида растения, рассаде нужно обеспечить оптимальную температуру», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» агроном Валерий Смирнов.

Универсальный вариант — от 18 до 24 градусов Цельсия. Кроме температуры, важно еще и освещение. Его должно быть в достатке, чтобы дать растениям защиту от вредителей. Если нет возможности оставить рассаду на открытом солнце, установите в помещении специальную лампу.

«Если вы заметили, что какие-то растения в рассаде стали больными, то их необходимо удалить, чтобы предотвратить распространение болезней и заражение других растений» — акцентирует эксперт.

А чтобы такого не случилось, нужно подкармливать рассаду. Без этого она не получит полезных компонентов. Рекомендуется использовать органические удобрения.

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