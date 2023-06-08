Травмы или инфекция: о чем может рассказать состояние наших ногтей

Иногда на ногтях можно увидеть белые пятнышки. Многие не обращают на них внимание. Отчасти это логично, ведь эти изменения обычно безобидны. Но по мнению эксперта, проверить их все же стоит. Причиной может быть болезнь.

Состояние наших ногтей имеет не только эстетическое значение. На самом деле различные изменения ногтевой пластины часто связаны с нашим здоровьем.

«Причиной может быть псориаз или грибок, который нужно лечить у врача. Но иногда белые пятна появляются и во время коронавируса. А также очень часто причиной может быть дефицит витаминов и минералов», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

К сожалению, иногда деформация ногтя предупреждает и о серьезных заболеваниях. В том числе о проблемах с сердцем и почками. Если есть и другие неприятные симптомы, лучше незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее дерматолог Ильина предостерегла от распространенных ошибок во время мытья.