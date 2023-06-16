Раздражительность и головные боли: объясняем, почему от пирожных и шоколада бывает настоящее похмелье

Иногда трудно остаться совершенно равнодушным при виде чего-нибудь сладкого и вкусного. Однако во всем надо знать меру, ведь за один раз съеденное ведро мороженого или коробка пирожных может привести к углеводному похмелью.

Раздражительность, повышенная тревожность, низкая работоспособность, отсутствие энергии и головные боли считаются верными признаками, что у человека случился углеводный удар. Также от избыточного употребления углеводов могут появиться кожные заболевания, сильная отечность, проблемы с ЖКТ и обострения респираторных болезней.

«Сильнее симптоматика углеводного похмелья будет проявляться при несбалансированном питании, в котором присутствует большая доля углеводов. А в зону риска при таком рационе входят люди с лишним весом. Кроме того, из-за переизбытка сладкого в организме идет колоссальная нагрузка на метаболизм, а также на печень и почки», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Чтобы снизить риски углеводного похмелья, стоит добавить в питание необходимое количество белков, жиров и полезных углеводов. Помимо этого, стоит обращать внимание и на эмоциональное состояние, ведь стресс и плохой сон усиливают тягу к сладкому.

Ранее мы рассказывали, чем может быть вызвано желание съесть яблоко.